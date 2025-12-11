El senador Adán Augusto López, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, confirmó que la adquisición de 17 mil ejemplares del libro Grandeza, escrito por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue realizada con recursos propios y no con fondos del Senado ni de la bancada parlamentaria.

Además algo que llamó la atención, fue saber que estos ejemplares estaban destinados como obsequio navideño para los legisladores de Morena.

Según indicó el senador, la intención del gesto fue compartir la obra entre sus compañeros, de manera similar a cómo algunas figuras políticas entregan regalos durante la temporada de fiestas, pero enfatizó que ningún recurso público se destinó a la compra.

El costo total de los libros aún no ha sido confirmado, aunque se estima que cada ejemplar tiene un valor aproximado de 400 pesos. Sin embargo, Augusto López declaró que recibió un descuento considerable por adquirir cientos de estos.

Los ejemplares ya fueron distribuidos en las oficinas de los senadores de Morena, incluyendo a legisladores como Andrea Chávez, Julieta Ramírez Padilla, Alejandra Berenice Arias Trevilla, Javier Corral, Aníbal Ostoa, Luis Fernando Salazar y Félix Salgado Macedonio. Parte de los libros también se destinará a actividades en sus estados y a simpatizantes del partido, como parte de estrategias de comunicación y difusión durante el receso legislativo.

El libro Grandeza, escrito por el expresidente Andrés Manuel López Obrador se ha agotado temporalmente en varias librerías y tiendas en línea debido a la alta demanda por parte del público desde su lanzamiento.

Aunque en algunos puntos de venta ya no está disponible momentáneamente, las plataformas indican que pronto volverá a estar en stock, lo que evidencia el interés generalizado por la obra más allá de la polémica política.

Aunque hay quienes señalan que la compra de los libros por parte de Augusto López provocó la escasez de estos mismos.

