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“¡Policía consciente te da un tiro en la frente!”; el otro rostro del mundial

by Valeria García
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“¡México campeón en desaparición!” gritaban los manifestantes que rechazan a México como sede del Mundial por la violencia del crimen organizado.

Durante la tarde del jueves 11 de junio, miles de aficionados celebraron la victoria de la Selección Mexicana en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026, en el que ganaron 2-0 contra Sudáfrica.

En las inmediaciones del estadio se registraron manifestaciones de distintos grupos sociales que acudieron a la inauguración del Mundial para visibilizar demandas que mantienen desde hace varios años.

Entre los grupos que participaron en esta movilización se encontraron maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes exigen la derogación de la Ley del ISSSTE del 2007 y un aumento salarial. Hasta el momento, las negociaciones con el Gobierno Federal no han derivado en un acuerdo.

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No obstante, las madres buscadoras también participaron en las movilizaciones para exigir atención a sus demandas. Aunque intentaron llegar a la sede del partido, un operativo policial les impidió avanzar, por lo que se desviaron por otras calles. Más tarde decidieron concluir su protesta al presenciar un enfrentamiento entre el resto de las organizaciones que marchaban en contra de los elementos policiacos.

“¡Policía consciente te da un tiro en la frente!”. Era uno de los gritos que se escuchaban entre la multitud de los protestantes. Durante la movilización, un grupo denominado “bloque negro” lanzó objetos contra los elementos de seguridad, entre ellos palos, piedras y vallas metálicas que tan solo unos instantes atrás eran las que cerraban los accesos.

Por su parte, los agentes, protegidos con grandes escudos, formaron una fila y comenzaron a marchar, lo que provocó el retroceso de los manifestantes. Posteriormente, las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a los inconformes que corrían alrededor del estadio.

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