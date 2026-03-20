Un gran esfuerzo y disciplina marcaron el 19 de marzo de 2026 como una fecha doblemente importante para la historia de la Universidad Autónoma de Ciudad Juarez. La Licenciatura en Matemáticas logró su segunda acreditación nacional y la Ingeniería en Geonciencias obtuvo su primera acreditación. Estos logros representan grandes peldaños para brindar programas de calidad académica a la comunidad universitaria.

Este acontecimiento se llevó a cabo en la Macroaula del Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT), en donde las placas conmemorativas se develaron como símbolo de la excelencia académica. El Consejo de Acreditación de Programas Educativos en Matemáticas (CAPEM) fue el órgano que le otorgó a la Licenciatura en Matemáticas la reacreditación vigente hasta el año 2030. Asimismo, la Ingeniería en Geociencias fue acreditada por primera vez por el Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), con una vigencia de tres años.

En el mensaje a la comunidad universitaria, el rector de esta casa de estudios, el Dr. Daniel Alberto Constandse Cortez, destacó el impacto de una valoración por parte de los comités evaluadores.

“Estamos de fiesta en el IIT porque estos acontecimientos alimentan la calidad académica. El acontecimiento de hoy es el resultado de un riguroso proceso. Nos sentimos contentos de recibir la reacreditacion del programa de Matemáticas y la acreditación del programa de Geonciencias. Les externo a nuestros estudiantes que estas acciones apoyan a que tengamos una mejora continua, actualizándonos e innovando nuestro quehacer académico. Los docentes son el puente que hacen posible estas evaluaciones, así como el trabajo de todo el personal de la universidad. Los invito a ser parte de esta mejora continua”.

El maestro Gustavo Montaño Bermúdez, presidente del Consejo Directivo del CAPEM y el doctor José Alberto Gaytán García, vocal ejecutivo del Comité de Ingeniería y Tecnología de los CIEES, quien participo de manera virtual, expresaron en su discurso que los procesos de acreditación son un medio para garantizar la mejora continua de la educación e impacta en diferentes ámbitos.

En el proceso se toman en cuenta diversos factores que incluyen la certeza de que los estudiantes aprenden en programas actualizados. Una vez obtenida la validación se debe continuar la etapa de seguimiento para establecer acciones que mejoraran continuamente el ejercicio académico. Agradecieron a esta casa de estudios por confiar en sus cómites y parámetros evaluadores.

Se contó con la participación autoridades universitarias y de los comités evaluadores, así como de invitados especiales:

Dr. José Alberto Gaytán García, vocal ejecutivo del Comité de Ingeniería y Tecnología de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES)

Mtro. Gustavo Montaño Bermúdez, presidente del Consejo Directivo del Consejo de Acreditación de Programas Educativos en Matemáticas, A.C. (CAPEM)

Dr. Daniel Alberto Constandse Cortez, rector

Mtra. Guadalupe Gaytán Aguirre, secretaria académica

Dr. Salvador David Nava Martínez, secretario general

Dr. Jesús Manuel Sáenz Villela, jefe del Departamento de Física y Matemáticas

Dr. Abraham Leonel López León, jefe del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental

Mtro. Sergio Alfredo Villalobos Saldaña, director general de Innovación Educativa

Dr. Erwin Adán Martínez Gómez, director del Instituto de Ingeniería y Tecnología

Dra. Cely Celene Ronquillo Chávez, subdirectora de Evaluación y Acreditación

Mtro. Juan de Dios Viramontes Miranda, coordinador de la Licenciatura en Matemáticas

Dra. Marianggy Del Carmen Gómez Ávila, coordinadora de la Licenciatura en Ingeniería en Geociencias.

Este evento reunió a la comunidad universitaria para recordar la importancia del trabajo académico y la búsqueda constante de la actualización de programas, para así lograr la formación de profesionistas integrales en la sociedad.