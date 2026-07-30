Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso penal en contra de Brandon Daniel S. P., por su probable responsabilidad en los delitos de violación con penalidad agravada, lesiones agravadas y calificadas, cometidas en perjuicio de un menor de edad, en hechos registrados en Ciudad Juárez.

Durante la continuación de la audiencia inicial, se expusieron antecedentes de investigación razonables, por los hechos de carácter sexual registrados entre el 01 de julio y el 23 de julio del año 2026, y las lesiones agravadas y calificadas cometidas entre el mes de abril y el 23 de julio de este año, en el interior de una vivienda que se ubica en la colonia Vicente Guerrero, en donde fue agredida la víctima, de cinco meses de edad.

La Unidad Especializada en Investigación en Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales, Contra la Familia y Trata de personas, logró que un Juez de Primera Instancia adscrito al Tribunal Mixto Especializado en Violencia de Género en funciones de Juez de Control de Distrito Judicial Bravos, otorgara una orden de aprehensión en contra del imputado de 24 años, con la que fue detenido el pasado 25 de julio.

Está representación social acreditó ante el Juez de Control, su posible participación en los delitos, ilícitos por el que enfrentará su proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva, para lo cual se fijaron cuatro meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.