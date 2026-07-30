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Cae presunto distribuidor de marihuana en Cerradas del Parque; traía 24 envoltorios

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Elementos del Centro de Operaciones Estratégicas (COE), de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), pertenecientes a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron en flagrancia a quien dijo llamarse Mario M. R., por encontrarse en posesión de una bolsa de plástico con droga, en Ciudad Juárez.

A través de una inspección realizada ayer miércoles 29 de julio, en la intersección de las calles Puerto Alicante y Desierto de Lut, de la colonia Cerradas del Parque, agentes ministeriales detectaron que el individuo de 45 años de edad, tenía 24 envoltorios que contenían una hierba verde, seca y olorosa con las características propias de la mariguana, con un peso total de 130 gramos.

El detenido y lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, autoridad que continuará con las investigaciones y en las próximas horas resolverá su situación jurídica por el delito contra la salud.

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