La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), entregó este día 500 tinacos a familias de las 12 colonias que conforman la zona de Los Kilómetros, con el objetivo de mejorar el almacenamiento de agua potable y fortalecer el abastecimiento en uno de los sectores con mayor vulnerabilidad.

La entrega se realizó en el Centro de Distribución Las Maracas, ubicado en el kilómetro 30, donde personal del organismo dio seguimiento a la entrega de los apoyos.

René Rodríguez, encargada del Despacho de la Dirección Comercial fe la JMAS, informó que, esta jornada representa la mayor entrega de apoyos realizada hasta el momento, con lo que se supera el 60 por ciento de avance de la meta de entregar 3 mil tinacos.

“La idea es terminar de entregar 3 mil tinacos. El día de hoy se van a entregar 500 a todas las personas que viven cerca de esta comunidad. Nosotros llevamos un avance aproximado del 60 por ciento y la meta es terminar de entregarlos en el mes de agosto para que más familias cuenten con mejores condiciones para almacenar el agua”, señaló.

Explicó que, la prioridad es beneficiar a quienes más lo necesitan y actualmente utilizan recipientes que ya no reúnen las condiciones adecuadas para el almacenamiento de agua. Por ello, la asignación de los apoyos se realiza mediante un censo poblacional y un estudio socioeconómico, ya que en esta zona habitan más de 6 mil 500 familias.

“El programa Agua para Todos en Los Kilómetros que inició nuestro antiguo Director Marco Licón no solo contempla la entrega de tinacos, sino también mejorar toda la distribución de agua en la zona. Ahorita contamos con 45 pipas que abastecen semanalmente a las familias y se trabaja en la modernización de las casetas dispensadoras de agua con capacidad de llenar más de 200 garrafones diarios”, destacó.

Por su parte, la señora María Aguilar, habitante de la colonia Villa María, agradeció el apoyo recibido, tanto del tinaco como de la entrega de agua mediante pipas que la ayudan a tener un poco más de almacenamiento del vital líquido.

“Está muy bien el apoyo, a mi primero me dieron la hoja para la solicitud del agua por pipa y luego me hablaron para decirme que había sido sorteada para tener un tinaco. Muchas gracias a la Gobernadora y le pedimos que siga trabajando de esta manera”, expresó.

Finalmente, el organismo invitó a las y los habitantes de Los Kilómetros que tengan dudas sobre el proceso de entrega o deseen conocer el estatus de su solicitud pueden acudir al Centro de Atención ubicado en Las Maracas o al módulo instalado en el área de Alcaldes.

Con estas acciones, la JMAS reafirma su compromiso de garantizar el acceso al agua potable y mejorar la calidad de vida de las familias juarenses.