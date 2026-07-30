En un esfuerzo por elevar el estándar competitivo de sus atletas y reforzar la vinculación binacional a través del deporte, los Indios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y el club profesional Indios de Juárez anunciaron oficialmente un duelo internacional de básquetbol ante los Mineros de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP).

Los encuentros se llevarán a cabo el lunes 3 de agosto, cuando la quinteta universitaria de los Indios de la UACJ reciba a los Mineros, y el martes 4 de agosto, jornada en la que el equipo profesional Indios de Juárez medirá su nivel frente al conjunto texano. Ambos partidos se disputarán a las 19:00 horas con entrada libre para la afición.

Durante la conferencia de prensa, llevada a cabo el 30 de julio a las 11:00 horas en el Gimnasio Universitario, las autoridades universitarias y directivas subrayaron que esta serie trasciende el ámbito puramente competitivo.

El director del Deporte de la UACJ, el doctor René Ramos Tamez, enfatizó que la serie amistosa responde a una agenda de cooperación institucional impulsada entre la presidencia de UTEP y la rectoría de la UACJ, la cual contempla extenderse a otras disciplinas como el fútbol americano mediante clínicas de capacitación para entrenadores.

«El objetivo no es solo la competencia, sino consolidar una relación académica y deportiva a largo plazo entre dos instituciones clave para la región fronteriza», señaló Ramos Tamez.

Los Mineros se han acostumbrado a participar en relaciones internacionales bajo la dirección de su entrenador Joe Golding. Organizaron una práctica abierta en la UACJ en octubre de 2024 y jugaron un partido de exhibición en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) ese mismo mes.

Medir el parámetro de cara a la División 1

Para la UACJ, el compromiso llega en un momento coyuntural. Tras lograr el ascenso a la División 1 de la Liga Asociación de Básquetbol Estudiantil (ABE), el estratega Luis Alan Bosquez Quezada utilizará el enfrentamiento contra UTEP para evaluar la exigencia física y táctica a la que se enfrentarán a partir del 15 de septiembre.

A pesar de las brechas históricas que existen entre el básquetbol universitario mexicano y el sistema de la División I de la Asociación Nacional de Atletismo Universitario (NCAA, por sus siglas en inglés), el cuerpo técnico de la tribu universitaria descartó posturas reservadas.

Si bien, la directiva y el equipo de entrenadores analizan la posibilidad de incorporar refuerzos mexicoamericanos o extranjeros para afrontar el torneo nacional, Bosquez reiteró su confianza en la base de jugadores que logró el ascenso.

Por su parte, la directiva del club profesional Indios de Juárez, encabezada por su gerente deportivo Andrés Atayde Marcial, destacó que este ensayo sirve como preparación para la Liga de Desarrollo del Estado de Chihuahua, proyecto en el que apostarán en su mayoría por el talento local.

En el marco del anuncio, las autoridades universitarias confirmaron que ya se trabaja en la reestructuración de fuerzas básicas —equipo B— en el básquetbol de la UACJ, una iniciativa encaminada a detectar y formar talento desde el nivel medio superior para nutrir de manera constante a los equipos representativos.

La invitación queda abierta a la afición juarense para asistir a ambos partidos de manera gratuita, con la opción voluntaria de donar un juguete en apoyo a las causas sociales de la comunidad.