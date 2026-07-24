El aspirante a la candidatura del PAN a la alcaldía de la capital del estado, César Jáuregui Moreno, encabezó este miércoles una verbena popular con vecinos de la colonia Campesina y otras que forman parte del Distrito 18 donde escuchó sus necesidades y les planteó su visión para un mejor Chihuahua.

Fueron más de 700 habitantes principalmente de la colonia La Campesina los que acudieron a la “convivencia de verano” con César Jáuregui quien reiteró su compromiso de mantener un contacto permanente con la ciudadanía y de construir un proyecto que responda a las necesidades de las colonias de Chihuahua.

Durante el encuentro, celebrado ante una nutrida asistencia, Jáuregui señaló que la elección de 2027 será una de las más importantes para el futuro del estado y del país, pues, dijo, no solamente estará en juego la renovación de alcaldías y gubernaturas, sino también el rumbo que tomará México en los próximos años.

“Estoy trabajando con todo mi esfuerzo porque veo que en 2027 nos vamos a enfrentar a una gran elección. No solo se va a decidir quién gobierna los municipios o los estados; también estará en juego que el régimen del Gobierno Federal se consolide por muchos años más. Por eso debemos participar y defender lo que queremos para Chihuahua”, expresó.

En un ambiente de diálogo y convivencia, los asistentes aprovecharon la oportunidad para plantearle diversas inquietudes relacionadas con la vigilancia en la colonia, la pavimentación de calles, el abasto de agua y otras necesidades del sector. César Jáuregui escuchó cada una de las intervenciones y tomó nota de los planteamientos para darles seguimiento.

Asimismo, sostuvo que la forma de gobernar debe cambiar y que la prioridad de cualquier servidor público debe ser estar cerca de la gente.

“Debe cambiar la agenda de quienes gobiernan. No hay nada más importante que atender a las personas. Si me toca servir a Chihuahua desde la Presidencia Municipal, voy a estar en las colonias, voy a recibir a la gente y voy a regresar tantas veces que terminaré aprendiendo el nombre de quienes viven aquí”, afirmó.

Al concluir el encuentro, Jáuregui agradeció el respaldo de las familias de La Campesina y reiteró que continuará recorriendo las colonias para escuchar de primera mano las necesidades de sus habitantes y construir soluciones junto con la ciudadanía.

“Que Dios los bendiga. Gracias por acompañarme esta tarde. Vamos a seguir trabajando para hacer de La Campesina y de todas las colonias de Chihuahua los mejores lugares para vivir”, concluyó.

El siguiente evento será el próximo jueves 6 de agosto en las colonias al sur de la capital del estado.