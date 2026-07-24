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Lleva la SSPM Teatrino a niñas y niños que acuden a parroquia “Jesucristo Sol de Justicia”

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La Dirección de Prevención Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, llevó a cabo una función de Teatrino a niñas y niños que acuden a la parroquia Jesucristo Sol de Justicia, con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención desde edades tempranas.

En esta ocasión se visitó el templo ubicado en el cruce de las calles Palacio de Mitla y General Motors, en la colonia Torres del Sur, en donde policías municipals, interpretando a los ya conocidos personajes, llevaron información preventiva a los infantes a través de historias interactivas.

Durante la actividad, niñas y niños participaron de manera dinámica, recibiendo mensajes preventivos enfocados en el autocuidado, la importancia de obedecer a sus padres y maestros, así como recomendaciones para evitar situaciones de riesgo.

Mediante este tipo de herramientas lúdicas y educativas se busca acercar temas de prevención a la niñez de forma didáctica y comprensible, promoviendo entornos seguros dentro y fuera de las instituciones educativas.

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La Secretaría de Seguridad Pública Municipal refrenda su compromiso de continuar impulsando acciones de proximidad social y prevención dirigidas a la niñez juarense, fortaleciendo valores y medidas de seguridad que contribuyan al bienestar de las familias.

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