La árbitra mexicana Katia Itzel García será una de las grandes protagonistas de la jornada 2 del Apertura 2026, al ser designada para dirigir el duelo entre Atlante y América, uno de los partidos más atractivos del fin de semana.

El encuentro, programado para el viernes 24 de julio en el Estadio Azteca, marcará el regreso de la silbante a la Liga MX luego de su participación en la Copa del Mundo 2026, donde logró un hito histórico.

La Comisión de Árbitros confirmó que García estará acompañada por Michel Ricardo Espinoza Ávalos y Jaime Adrián Villasana Carrasco como asistentes, mientras que Enrique Augusto Ramírez Gutiérrez fungirá como cuarto árbitro.

En el sistema de videoarbitraje, Adonai Escobedo González será el encargado del VAR y Francia María González Martínez estará como asistente, completando un equipo arbitral de alto nivel para este compromiso.

La designación de Katia Itzel cobra mayor relevancia tras su participación en el Mundial 2026, donde se convirtió en la primera árbitra mexicana en dirigir como central en un partido varonil de Copa del Mundo, específicamente en el duelo entre Países Bajos y Túnez.

Otro de los nombres importantes del fin de semana es César Arturo Ramos Palazuelos, quien dirigirá el partido entre Chivas y FC Juárez el sábado 25 de julio en el Estadio Akron, tras su paso por el Mundial.

La actividad arbitral también incluye el Tijuana vs León con Joaquín Vizcarra como central, así como el Santos vs Atlas y el Tigres vs Atlético de San Luis, donde distintos silbantes estarán acompañados por equipos completos de VAR.

El domingo, Necaxa enfrentará a Rayados de Monterrey con Iván López como árbitro central, mientras que Pachuca recibirá a Querétaro bajo la dirección de Maximiliano Quintero, cerrando una jornada en la que Katia Itzel García y César

Ramos destacan como las principales figuras arbitrales tras su experiencia mundialista.

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