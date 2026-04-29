Ciudad Juárez, Chih. – El alcalde de Chihuahua y presidente de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez (RMCAN), Marco Bonilla, encabezó una asamblea con estudiantes de nivel medio superior en Ciudad Juárez, donde abordó los riesgos actuales que enfrentan niñas, niños y adolescentes, especialmente en entornos digitales.

Durante su mensaje, Bonilla advirtió sobre la gravedad de la explotación infantil en México y señaló que muchos de estos riesgos comienzan en el uso cotidiano de celulares y redes sociales, por lo que llamó a las y los jóvenes a mantenerse informados, alertas y a pedir ayuda a tiempo.

Ante miles de estudiantes, compartió un caso real ocurrido en Chihuahua, donde una menor fue captada por una red de trata a través de su teléfono celular, lo que derivó en una intervención coordinada para proteger su integridad.

Subrayó que este tipo de situaciones evidencian la necesidad de fortalecer la prevención, la educación digital y el acompañamiento, más allá de cualquier discurso.

Asimismo, destacó que desde la RMCAN se impulsa una agenda nacional enfocada en la protección de la infancia y la juventud, reiterando que no están solos frente a estos riesgos.

Durante el encuentro también participó Andy Torres, director del Colectivo DLR, reconocido por su labor en la detección y combate de redes de trata de personas y explotación infantil en plataformas digitales.

Marco Bonilla reconoció su trabajo y señaló que, gracias a estas acciones, se han logrado desarticular redes criminales, a pesar de los riesgos que implica este tipo de investigaciones.

Además, exhortó a las y los estudiantes a compartir la información en sus entornos, al considerar que la prevención comienza con el conocimiento.