La Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi), alerta a la ciudadanía sobre casos de suplantación de identidad mediante llamadas telefónicas, aplicaciones móviles y plataformas digitales.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, aumentaron las denuncias por delitos informáticos, entre ellos la contratación de créditos no solicitados y el uso indebido de datos personales.

El director regional de Coesvi, Óscar Lozoya, informó que se identificaron 14 casos en los que personas se hicieron pasar por empleados del Registro Público de la Propiedad, Coesvi y la Fiscalía General del Estado para exigir dinero por supuestos adeudos o multas, o gestionar falsamente el acceso a programas sociales.

Explicó que otra modalidad consiste en utilizar cuentas personales, correos electrónicos y aplicaciones como WhatsApp para contratar préstamos a nombre de las víctimas, quienes detectan el fraude al recibir cobros por créditos que nunca solicitaron.

Coesvi no opera mediante terceros ni solicita depósitos o transferencias para acceder a créditos de materiales para mejoramiento de vivienda, realizar trámites de escrituración o participar en procesos de asignación y venta de lotes y viviendas.

Se recomienda verificar cualquier información directamente con la dependencia y evitar compartir contraseñas, códigos de seguridad, datos bancarios o información personal mediante llamadas y mensajes de procedencia desconocida.

Para mayor información, se encuentra disponible el teléfono 629 3300, extensión 55973, así como el servicio de atención mediante WhatsApp en el número 656 818 0988.