La producción académica, científica y literaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) tendrá presencia, una vez más, en uno de los principales encuentros dedicados al libro universitario.

Del 25 al 30 de agosto, la UACJ participará en la VIII Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (FILUNI), donde exhibirá más de 220 títulos de su sello editorial y presentará dos proyectos que forman parte de su producción académica reciente.

A través de la Coordinación Editorial y de Publicaciones, la Universidad ha formado parte de la FILUNI desde su primera edición, llevando a este espacio publicaciones dirigidas tanto a la comunidad académica como a lectores interesados en disciplinas como historia, literatura, derecho, ciencias sociales, humanidades y diseño.

Este año, la feria tendrá como invitada de honor a la Universitat de València y reunirá a 350 editoriales académicas de 14 países, además de ofrecer un programa integrado por más de 370 actividades académicas y culturales.

Como parte de esta programación, el 28 de agosto, a las 18:00 horas, en el Foro Matilde Montoya, la UACJ presentará “Reformulación del derecho internacional privado mexicano. Análisis doctrinal y práctico”, del Dr. Jorge Alberto Silva Silva.

La obra representa la culminación de más de medio siglo de producción intelectual del autor dedicada al Derecho Internacional Privado (DIPr). Desde una perspectiva histórico-filosófica, Silva Silva examina la literatura de esta disciplina en México desde la Independencia hasta la actualidad, recuperando información poco conocida y trazando un recorrido por su evolución doctrinal.

En la presentación participarán el autor, Carlos Reyes y Elí Rodríguez Martínez.

La participación de la UACJ continuará el 29 de agosto, a las 17:00 horas, en el Foro Beatriz de la Fuente, con la presentación de los dos tomos de El miedo intrincado, obra disponible en acceso abierto.

En esta actividad participarán Carlos Murillo Martínez y César Alarcón Gil, coordinadores de la publicación, acompañados por Carlos Antonio Flores Pérez y Sixto Duarte Álvarez.

Los dos volúmenes reúnen distintas perspectivas de investigación en torno a las manifestaciones del terror y el miedo y su relación con las diversas modalidades de la violencia. La publicación parte de la complejidad y la interrelación de estos fenómenos para atender un espacio dentro de la discusión académica, pero con una propuesta que también busca acercar el tema a un público más amplio.

Además de estas presentaciones, quienes visiten el espacio editorial de la UACJ podrán conocer más de 220 publicaciones de la Universidad.

Entre las novedades se encuentra Chihuahua Hoy 2025, cuyo objetivo es difundir resultados de investigaciones originales y ofrecer un panorama de fuentes para conocer el estado de Chihuahua.

También estará disponible el número más reciente de Cuadernos Fronterizos, revista orientada a la difusión de la cultura y a propiciar la crítica y el debate, principalmente en los campos de las ciencias sociales y las humanidades.

La oferta incluirá, además, la colección de literatura infantojuvenil Kúrowi-Témari; la colección Obras dramáticas completas de Juan Ruiz de Alarcón; así como títulos especializados en historia, literatura, derecho, diseño y otras áreas del conocimiento.