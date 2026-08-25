Sin otra opción: adultos mayores salen a las calles a pedir ayuda

Cada mañana, para algunos adultos mayores de Ciudad Juárez, salir de casa no significa simplemente comenzar el día. Significa emprender un recorrido para buscar el sustento. A bordo de una silla de ruedas, tienen que desplazarse por las calles hasta llegar a los cruceros donde pedirán apoyo económico a los automovilistas para poder cubrir sus necesidades.

El video muestra el recorrido de uno de estos adultos mayores desde que sale de su vivienda y comienza a desplazarse por las calles. Su destino es una esquina donde permanecerá durante parte del día solicitando dinero, expuesto a las condiciones del clima y al constante movimiento de vehículos que circulan a su alrededor.

La situación representa un riesgo adicional para quienes tienen dificultades para desplazarse. Permanecer en cruceros o cerca de los carriles de circulación significa convivir constantemente con vehículos que pasan a poca distancia, mientras que las altas temperaturas y la exposición prolongada al sol hacen todavía más difícil permanecer durante horas en la vía pública.

Detrás de esta escena cotidiana existe una problemática social: personas de edad avanzada que, en lugar de permanecer en casa, tienen que salir a buscar ingresos para satisfacer sus necesidades básicas. La imagen de un adulto mayor desplazándose en silla de ruedas hacia un crucero muestra el esfuerzo que implica para algunas personas conseguir diariamente el dinero necesario para sobrevivir.

En Ciudad Juárez existen programas de asistencia para este sector, incluidos apoyos alimentarios a través de los Consejos de Adultos Mayores del DIF Municipal, así como programas para proporcionar aparatos funcionales. Sin embargo, escenas como la registrada en el video muestran que todavía hay personas que terminan recurriendo a las calles para obtener ingresos.