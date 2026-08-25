Baldíos se llenan de basura en avenidas principales

Los terrenos baldíos ubicados en las principales avenidas del suroeste de Ciudad Juárez continúan siendo utilizados por algunas personas como tiraderos clandestinos, donde terminan muebles, llantas, bolsas de basura y todo tipo de objetos en desuso. Uno de estos puntos puede observarse sobre la avenida Santiago Troncoso, donde un predio se ha convertido en un espacio para abandonar desperdicios.

En el video se observan sillones, llantas y distintos materiales que han sido arrojados dentro del terreno. Lo que llama la atención es que estos espacios no se encuentran necesariamente alejados o escondidos de la ciudad, sino prácticamente a la vista de quienes diariamente circulan por una de las vialidades de esta zona.

El problema de los terrenos baldíos utilizados como basureros no es nuevo en Ciudad Juárez. El propio Municipio ha señalado anteriormente que estos espacios pueden convertirse en puntos de acumulación de basura y escombro, incluso en avenidas principales, y ha realizado operativos de limpieza en diferentes sectores de la ciudad.

En el caso de Santiago Troncoso, la problemática ha requerido trabajos de limpieza en distintos momentos. En 2024, cuadrillas municipales retiraron basura, tierra y llantas de un tramo de esta avenida, mientras que en 2025 se realizaron trabajos para retirar grandes cantidades de escombro y desperdicios acumulados en diferentes puntos de la vialidad.