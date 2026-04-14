Ciudad Juárez amaneció este lunes 14 de abril bajo un cielo cubierto por densas nubes grises, generando un ambiente inusual que ha despertado la atención de los habitantes desde temprana hora. Alrededor de las 8:00 de la mañana, el panorama climático apuntaba a un cambio repentino en las condiciones habituales de la región fronteriza.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, existe una alta probabilidad de lluvias intermitentes a lo largo del día, acompañadas de ráfagas de viento que podrían alcanzar intensidades considerables. Este fenómeno podría impactar la visibilidad en vialidades, así como generar complicaciones para peatones y automovilistas.

Autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, especialmente al conducir, debido a posibles tolvaneras y pavimento resbaloso en caso de precipitaciones. Asimismo, se exhorta a asegurar objetos en exteriores que puedan ser desplazados por el viento.

El cambio en las condiciones climáticas también podría traer consigo un descenso ligero en la temperatura, ofreciendo un respiro momentáneo tras días de calor en la región. Sin embargo, especialistas advierten que estos contrastes pueden favorecer enfermedades respiratorias si no se toman las medidas adecuadas.

Habitantes de distintos sectores de la ciudad han compartido en redes sociales imágenes del cielo encapotado, destacando la intensidad de las nubes que cubren gran parte del horizonte juarense.