Muere Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes, a los 64 años

El músico argentino Felipe Staiti, conocido por ser uno de los pilares de Los Enanitos Verdes, falleció a los 64 años en la ciudad de Mendoza, generando tristeza entre seguidores del rock en español.

De acuerdo con los primeros reportes, el guitarrista permanecía hospitalizado desde hacía varias semanas debido a problemas de salud que se complicaron con el paso de los días. Aunque no se han dado a conocer detalles específicos sobre la causa de su muerte, se informó que su estado se había deteriorado recientemente.

Originario de Mendoza, Staiti fue parte fundamental en la creación de la banda a finales de los años setenta, agrupación que con el tiempo se consolidó como una de las más representativas del rock latinoamericano. Su estilo en la guitarra contribuyó a definir el sonido que llevó al grupo a escenarios internacionales.

A lo largo de su trayectoria, participó en la producción de temas que se volvieron emblemáticos dentro del género, como “Lamento boliviano” y “La muralla verde”, canciones que siguen vigentes entre distintas generaciones.

Tras la muerte de Marciano Cantero en 2022, Staiti asumió un papel aún más activo dentro de la agrupación, incluso participando en la parte vocal para mantener vigente el proyecto musical.

La noticia de su fallecimiento provocó reacciones de pesar en la comunidad artística y entre sus seguidores, quienes destacaron su legado y la huella que dejó en la historia del rock en español.

Con su partida, se cierra un capítulo importante para la música latinoamericana; sin embargo, su trabajo permanece como parte esencial del repertorio que marcó a toda una generación.