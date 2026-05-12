Con orgullo y pertenencia, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) celebró el histórico regreso de su equipo representativo de básquetbol varonil a la División I de la Liga de la Asociación de Basquetbol Estudiantil (ABE), luego de 13 años de ausencia en la rama varonil.

El evento protocolario de entrega del trofeo de subcampeón del Campeonato Nacional Liga ABE 2026 División II tuvo lugar en la Sala de Rectores de la Rectoría de la UACJ este 11 de mayo, reuniendo a las máximas autoridades universitarias, entrenadores y los 12 alumnos integrantes del equipo.

El acto estuvo encabezado por el doctor Daniel Alberto Constandse Cortez, rector de la UACJ, quien recibió de manos del jugador Santiago Iván González Acosta (#11) —integrante del cuadro ideal de la reciente campaña— el trofeo que acredita el segundo lugar nacional y, más importante aún, el ascenso a la máxima categoría del baloncesto estudiantil mexicano.

Durante la ceremonia, el rector expresó su orgullo por el liderazgo mostrado y el trabajo administrativo que facilitó el éxito. «Desde que platicamos […] siempre fue un sí, siempre fue un ‘lo necesitamos hacer, tenemos con qué’», señaló.

Por su parte, el jugador Juan Pablo Martínez (#1) destacó que el equipo se sintió respaldado por una logística profesional, desde uniformes de marca, traslados en avión y hospedaje de calidad, lo que les permitió concentrarse exclusivamente en el alto rendimiento.

«Tuvimos una sensación de equipo de primera y nos ajustamos a eso; actualmente, ya somos equipo de primera», afirmó.

El doctor René Ramos Tamez, director del Deporte, moderador de la ceremonia, ofreció un contexto detallado del camino recorrido. Recordó que la Asociación de Baloncesto Estudiantil (ABE), fundada en 2013, es hoy la liga más importante del país, integrada por 113 equipos —32 en División I y 81 en División II—.

El camino hacia el ascenso, disputado del 15 al 19 de abril en Teziutlán, Puebla, estuvo lejos de ser sencillo. Resonó que el torneo comenzó con una derrota, pero el equipo logró «ponerse las pilas» para avanzar en la competencia.

El evento incluyó una autopresentación de los asistentes, entre los que destacaron la maestra Guadalupe Gaytán Aguirre, secretaria académica; el profesor Luis Alan Bosquez Quezada, entrenador del cuadro universitario; la maestra Lourdes Azucena de Anda Morfin, coordinadora de Ligas Nacionales y la doctora Norma Rebeca Martínez Martínez, responsable de Registro de Procesos, quienes fueron señaladas como enlace operativo del equipo.

También, estuvieron presentes la maestra María Guadalupe Salcido Holguín y el licenciado Sergio Armando León Insunza, asistentes del equipo.

Con el ascenso asegurado, el reto ahora es mantenerse en una liga que el coach Bosquez Quezada ya califica como semiprofesional. La División I exigirá a la UACJ competir contra potencias privadas que reclutan jugadores extranjeros y cuentan con cuerpos técnicos de hasta cinco asistentes.

Entre los planes a futuro mencionados para consolidar en el programa, destacaron:

Reclutamiento estratégico: visorias en torneos nacionales y búsqueda de atletas de alto calibre, incluyendo la posibilidad de incorporar jugadores con posgrado.

Paquete de alto rendimiento: integración de servicios especializados en nutrición, psicología y fisioterapia para los atletas.

Infraestructura: el proyecto de un comedor exclusivo para atletas y la optimización de los horarios de gimnasio y pesas.

«Fue difícil llegar, pero es más difícil mantenerse», concluyó el entrenador. Sin embargo, con el regreso a la División I, la UACJ vuelve a estar bajo el reflector nacional, reafirmando que las universidades públicas también pueden competir y triunfar en la élite del deporte universitario.

El entrenador Bosquez Quezada, visiblemente emocionado, destacó el esfuerzo colectivo.

«Estos 12 jóvenes no solo jugaron cada partido con el corazón, sino que enfrentaron una ruta eliminatoria durísima. Cada enfrentamiento durante el Nacional fue una batalla, y el trofeo de subcampeón sabe a victoria porque nos devuelve a la División I después de más de una década».

La ceremonia concluyó con una fotografía oficial en la que posaron juntos autoridades, cuerpo técnico y jugadores.