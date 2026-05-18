¡Alerta espacial! Asteroide cruzará cerca de México esta tarde

Este lunes 18 de mayo, alrededor de las 3 de la tarde, el asteroide denominado 2026 JH2 realizará uno de los acercamientos más llamativos registrados este año, al pasar relativamente cerca de la Tierra y cruzar visualmente sobre la región espacial del continente americano, incluyendo México.

De acuerdo con reportes astronómicos internacionales, el objeto espacial tiene un tamaño estimado de entre 10 y 35 metros de diámetro, similar al tamaño de un avión comercial o incluso de una cancha deportiva. Aunque el fenómeno ha generado expectativa y especulaciones en redes sociales, especialistas aclararon que no existe riesgo de impacto para el planeta.

Sin embargo, expertos explicaron que, en caso hipotético de ingresar directamente a la atmósfera terrestre, un objeto de estas dimensiones podría liberar una energía equivalente a una explosión de hasta 50 megatones, comparable a una poderosa bomba nuclear.

El máximo acercamiento ocurrirá aproximadamente entre las 3:20 y las 4:00 de la tarde, hora de Ciudad Juárez, cuando el asteroide pase a una distancia cercana a los 90 mil kilómetros de la Tierra, es decir, mucho más cerca que la órbita de la Luna.

Astrónomos consideran este tipo de eventos como oportunidades únicas para estudiar objetos cercanos al planeta. Para dimensionar la distancia, un avión comercial suele volar a unos 12 kilómetros de altura cuando puede observarse desde tierra a simple vista, mientras que el asteroide cruzará el espacio a miles de kilómetros sobre la atmósfera terrestre.

Diversos observatorios y plataformas astronómicas prepararon transmisiones especiales para seguir el fenómeno en tiempo real. Una de las principales será la del Virtual Telescope Project, que mostrará imágenes captadas mediante telescopios robóticos mientras el asteroide cruza el espacio cercano a la Tierra.

Aunque el 2026 JH2 no podrá observarse fácilmente a simple vista debido a su pequeño tamaño y gran velocidad, especialistas señalaron que el evento podrá monitorearse desde América del Norte y parte de Latinoamérica mediante telescopios y transmisiones por internet, lo que ha despertado gran interés entre aficionados a la astronomía.

El paso del asteroide ocurre en medio de un creciente monitoreo internacional de objetos cercanos a la Tierra. Organismos como NASA mantienen vigilancia constante sobre miles de asteroides para detectar posibles amenazas futuras, aunque en este caso los científicos reiteraron que el acercamiento de este lunes no representa peligro para la población.