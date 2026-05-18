El pasado 16 de mayo de 2026 el Centro Cultural de las Fronteras tuvo una participación relevante de carácter social y cultural en la promoción del taller “El Balón de los Sueños 2026”.

Esta estrategia nacional utiliza el fútbol y el arte como herramientas para la integración de infantes y adolescentes en situación de movilidad humana. Ofrece un «respiro lúdico» donde el juego permite fortalecer su identidad y consolidar su sentido de pertenencia.

Mirna Carvajal Posadas, jefa del Departamento de Protección en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar)y Ruth Figueroa, asistente de Registro en la Comar, enlace Ciudad Juárez, compartieron la importancia del apoyo de esta casa de estudios.

“Nosotros, como oficina de enlace, nos encargamos, no solo de la atención, sino también de la vinculación institucional. Dentro de ello están los eventos que se realizan y se buscan alianzas para la realización de los eventos que se llevan a cabo a lo largo del año. El Centro Cultural de las Fronteras tiene un espacio idóneo para ese tipo de actividades, por eso fue que nosotros nos acercamos a la universidad”.

Por su parte, la maestra Arely Hernández, jefa de Formación de Públicos UACJ, destacó la participación de la comunidad universitaria. “En mi área realizamos actividades de formación de públicos con enfoque en el acercamiento a las artes, y distintas disciplinas artísticas, principalmente para comunidad universitaria y público en general. En esta ocasión colaboramos con la Comar proporcionando el espacio, la gestión de los materiales y la participación de la tallerista Eunice Chávez, maestra de Bellas Artes. Nos encargamos de gestionar todo para que los niños puedan disfrutar del taller”.

La colaboración de los alumnos universitarios es de suma importancia, ya que se relacionan con la gestión de los espacios, las actividades y la ejecución. Con estas prácticas se sensibilizan ante las necesidades de los públicos específicos.

En esta ocasión el balón de fútbol, además de elemento deportivo, se utilizó como un lienzo de posibilidades para crear nuevos mundos desde la mirada de niñas, niños y jóvenes. Los participantes intervinieron los lienzos (balones) con técnicas mixtas con semillas, telas, pintura, chaquira, y narraron sus visiones.

En este programa nacional, 13 ciudades participan para lograr un alcance federal con la finalidad de asegurar visibilidad con regiones estratégicas: Tijuana, Ciudad Juárez, Saltillo, Monterrey, CDMX, Guadalajara, Tapachula, Cancún, Villahermosa, Palenque, Oluta, Tenosique y Tuxtla.

La participación de esta frontera representa un gran logro, pues en esta ocasión Ciudad Juárez, el apoyo de esta casa de estudios a través del Centro Cultural de las Fronteras, se suma al esfuerzo nacional de diversas ciudades por una sola causa.