Este fin de semana pasado fueron detectados 34 guiadores que manejaban su vehículo con algún grado de alcoho, por lo que fueron remitidos al Centro Municipal de Integración Social y Sanciones Administrativas (CMISSA)l; siete de ellos resultaron ser mujeres.

El pasado viernes fueron retenidos 7 guiadores ebrios, el sábado fueron 15 y el domingo 12; en dos de esos casos se les detectó que estaban ebrios, porque impactaron su vehículo contra otro auto en movimiento.

Fue el juez en turno quien determinó las horas de arresto que deberían cumplir como parte de la sanción.

Por lo anterior, se le sugiere a la ciudadanía buscar un medio de transporte alterno, como taxi, Uber, Didi, o en su caso, elegir un conductor designado o ser recogido por algún familiar, para evitar conducir ebrio y poner en riesgo su vida.