La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), atendió un total de mil 676 reportes relacionados con el sistema de alcantarillado durante el mes de abril, principalmente por alcantarillas tapadas y problemas en descarga domiciliarias.

El Ingeniero Ismael Corona, jefe del departamento de alcantarillado, informó que, las cuadrillas realizaron más de mil 500 intervenciones en distintos puntos de la ciudad, atendiendo registros tapados por acumulación de basura, hundimientos y falta de tapas de alcantarilla.

“Durante el mes de abril, se atendieron 33 hundimientos, 402 alcantarillas tapadas, 751 problemas en descarga domiciliaria, 459 alcantarillas brotando y 31 por falta de la tapa de alcantarilla” detalló.

Explicó que, para atender estos reportes, el departamento utiliza cuadrillas operativas, equipo especializado como unidades tipo Vactor y tecnología recientemente adquirida que permite acceder a zonas de difícil alcance dentro de las tuberías.

Entre las colonias atendidas se encuentran Carlos Castillo Peraza, Centro, Mezquital, Hacienda Santa Fe, Parajes de San Isidro, Parajes de Oriente, Portal del Roble, Riberas del Bravo, Chaveña, Fidel Ávila, Floresta, Héroes de la Revolución, Infonavit Casas Grandes, México 68, Tierra Nueva, Villas de Alcalá, Partido Romero y Bella Vista.

La JMAS pone a disposición de la ciudadanía la línea telefónica 073 para realizar reportes, un servicio gratuito y disponible las 24 horas de día.

Finalmente, reiteró el llamado a la población para evitar arrojar basura al drenaje, con el objetivo de prevenir taponamientos y garantizar el correcto funcionamiento del sistema de alcantarillado en la ciudad.