La Secretaría de Salud de México ha emitido un reporte crítico que revela que las defunciones y los casos de Tosferina en el país prácticamente se han triplicado durante el transcurso del año 2025.

Según las cifras oficiales proporcionadas por la dependencia federal, el año pasado cerró con un total de 72 fallecimientos y mil 590 contagios confirmados, lo que marca un incremento drástico y preocupante en la incidencia de esta enfermedad respiratoria altamente contagiosa y prevenible mediante vacunación.

Este panorama epidemiológico resulta alarmante al compararse directamente con el ejercicio de 2024, donde el país registró únicamente 29 muertes y 550 contagios, lo que evidencia una aceleración significativa en la propagación de la bacteria Bordetella pertussis en territorio nacional.

El impacto de la mortalidad se ha distribuido en 21 entidades de la República Mexicana. De acuerdo con los datos desglosados, el estado de Puebla se posicionó como el epicentro de la tragedia, concentrando el 33.3% del total de las defunciones nacionales.

Otros estados con cifras críticas incluyen a Baja California Sur (15.4%), Jalisco (12.3%), San Luis Potosí (10.8%), Campeche (8.3%) y Tamaulipas (5.1%).

Esta distribución geográfica subraya la necesidad de implementar medidas de salud pública focalizadas en el centro y sur del país para frenar la letalidad del padecimiento.

En cuanto a la propagación de la enfermedad, los estados con mayor número de diagnósticos positivos fueron Chihuahua con 147 casos, seguido de Nuevo León con 141, la Ciudad de México con 115 y Aguascalientes con 102 reportes.

Es fundamental destacar que Aguascalientes registró la mayor tasa de incidencia poblacional en el país, alcanzando casi siete casos por cada 100 mil habitantes. En contraste con esta realidad, la Secretaría de Salud resaltó que el estado de Tabasco fue la única entidad federativa que no registró un solo caso de Tosferina durante todo el año 2025.

La Tosferina es una infección respiratoria causada por la bacteria Bordetella pertussis. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explica que esta enfermedad se transmite con facilidad de persona a persona mediante las microgotas de saliva expulsadas al toser o estornudar.

Aunque afecta a personas de todas las edades, los niños pequeños, adolescentes y adultos mayores enfrentan los mayores riesgos de complicaciones graves.

La evolución de la enfermedad se divide en dos etapas: la fase inicial presenta síntomas similares a los de un resfriado común, como moqueo y fiebre leve; sin embargo, la segunda fase se caracteriza por una tos incontrolable que puede derivar en vómitos, fatiga extrema y un sonido agudo al inhalar aire.

Las complicaciones pueden incluir neumonía, convulsiones y encefalopatía, por lo que la vacunación sigue siendo la medida preventiva más eficaz.

