Ante bajas temperaturas, piden acudir a comedores comunitarios de NutriChihuahua

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) invita a las personas que lo requieran a resguardarse y recibir alimentos calientes en los comedores comunitarios del programa NutriChihuahua.

El titular de la SDHyBC, Rafael Loera, destacó que estos espacios, brindan un entorno cálido y seguro, además de alimentación gratuita, nutritiva y de calidad, como una medida de apoyo directo para enfrentar las condiciones climáticas adversas.

Señaló que actualmente operan 40 comedores comunitarios estratégicamente ubicados en la ciudad de Chihuahua, en colonias como División del Norte, Los Pinos, Popular, San Jorge, Villa Revolución, Manuel Buendía, Madera 65 y Jardines de Oriente.

Además, hay comedores disponibles en los municipios de Aldama, Aquiles Serdán, Batopilas, Bocoyna, Camargo, Casas Grandes, Cuauhtémoc, Delicias, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Parral, Juárez, Madera, Matamoros, Meoqui, Namiquipa, Nonoava, Ojinaga y Urique.

Loera añadió que, durante este periodo de bajas temperaturas, se ofrecerá un menú balanceado y adecuado a la temporada, con el objetivo de garantizar una alimentación variada y saludable.

