La Dirección de Limpia llevó a cabo trabajos de limpieza en el Umbral del Milenio, uno de los puntos más visitados por los juarenses.

El titular de la dependencia, Gibran Solís, señaló que para realizar estas acciones se dispuso de una cuadrilla que se encargó del retiro de basura y desechos acumulados.

Aprovechó la ocasión para hacer un llamado a la ciudadanía a colaborar en el cuidado de este espacio, e invitó a los visitantes a colocar la basura en bolsas y llevarlas con ellos.

“Tenenos botes en el Umbral pero el viento que se presentan con frecuencia en la zona provoca que la basura se disperse fácilmente, por eso pedimos que en la medida de lo posible la retiren con ellos”, indicó.