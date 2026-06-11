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Pasarán más de 41 años en prisión por asesinato e intentar asesina a otro hombre

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La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo una sentencia de 41 años y ocho meses de prisión, dictada en contra de Luis Adrián L. A. y Jonathan Andrés C. Z., por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

En el juicio oral, un Agente del Ministerio Público presentó pruebas que demostraron la responsabilidad penal de los ahora sentenciados, en hechos registrados el 24 de junio de 2024, en el exterior de un domicilio ubicado calle Desierto de Tengger, del Fraccionamiento Real Del Desierto, en Ciudad Juárez.

Las investigaciones ministeriales establecieron que, Luis Adrián L. A. y Jonathan Andrés C. Z., en compañía de diversos sujetos, llegaron a bordo de un vehículo Ford, línea Ranger, color rojo, al lugar en donde se encontraban las tres víctimas, a quienes les dispararon con armas de fuego.

Las víctimas, gravemente heridas fueron trasladadas a recibir atención médica urgente y derivado de las lesiones, una de ellas falleció.

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El Tribunal de Enjuiciamiento, dictó el fallo condenatorio en contra de Luis Adrián L. A. y Jonathan Andrés C. Z., y en la audiencia de individualización de las sanciones recibieron la sentencia que purgarán en el Centro de Reinserción Social número tres.

También fueron condenados a pagar lo correspondiente a indemnización por muerte y lesiones a las víctimas y sus deudos.

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