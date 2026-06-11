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Inaugura JCAS pozo para abastecimiento de agua potable en Guerrero

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La Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), en coordinación con el Gobierno Municipal de Guerrero inauguró un pozo en San José Baqueachi, en beneficio de 135 habitantes.

La obra requirió una inversión de 400 mil pesos mediante un esquema tripartita entre la JCAS, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Guerrero, y el Ayuntamiento.

El director ejecutivo de la JCAS, Mario Mata Carrasco, destacó que este tipo de proyectos permiten fortalecer el abastecimiento de agua y mejorar las condiciones de vida de las familias.

Posteriormente impartió la conferencia “Uso inteligente del agua en el sector agrícola”, en la que compartió experiencias, estrategias y herramientas orientadas a fortalecer el aprovechamiento eficiente del recurso, en las actividades productivas del campo.

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Ante productores, autoridades y asistentes, subrayó la importancia de impulsar una cultura del agua basada en la eficiencia, la innovación y la corresponsabilidad.

“Hoy enfrentamos grandes desafíos en materia hídrica, por lo que es indispensable aprovechar cada gota de agua de manera responsable. La tecnología y la planeación son fundamentales para garantizar la sostenibilidad de nuestras actividades productivas y el bienestar de las futuras generaciones”, señaló.

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