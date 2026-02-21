El tablero del comercio internacional ha experimentado un movimiento sísmico en las últimas horas. Tras recibir lo que se considera una derrota significativa en los tribunales, la administración de Donald Trump ha pivotado hacia una nueva estrategia arancelaria que, si bien sacude a los mercados globales, ha decidido otorgar un trato diferenciado a su principal socio comercial en el sur, manteniendo la estabilidad del tratado regional.

La jornada comenzó con un fallo histórico de la Corte Suprema de Estados Unidos, que anuló los aranceles globales del mandatario republicano al considerarlos “ilegales”. El tribunal determinó que es el Congreso, y no el Ejecutivo, quien posee la facultad constitucional de redactar la política fiscal, lo que incluye la creación de gravámenes comerciales. Ante esto, Trump calificó la resolución como una “terrible decisión” y arremetió contra las cortes.

Sin embargo, la respuesta no se hizo esperar. Invocando la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, Trump anunció la firma de una nueva orden para imponer un arancel global del 10% sobre las tarifas ya existentes. Esta medida le otorga el poder de aplicar restricciones temporales de importación de hasta un 15%, aunque limitadas inicialmente a un periodo de 150 días. El presidente aseguró que “tenemos excelentes alternativas” y que este fallo le permitió ir en una dirección más contundente que la ley anterior.

En medio de este endurecimiento comercial, surgió una noticia crucial para la estabilidad económica regional. A pesar de la naturaleza global del nuevo impuesto, Donald Trump firmó una orden para excluir específicamente a los productos bajo el T-MEC de este nuevo arancel del 10%. Esta decisión asegura que el flujo de mercancías entre México, Estados Unidos y Canadá no se vea entorpecido por la nueva tasa impositiva, la cual entrará en vigor de manera casi inmediata.

Los puntos clave de esta nueva configuración comercial incluyen:

Exclusión estratégica: Los productos amparados por el T-MEC no pagarán el nuevo arancel del 10%.

Base legal sólida: El mandatario recurre a la Ley de Comercio de 1974 para eludir las restricciones del fallo judicial previo.

Impacto financiero: Se estima que los reembolsos por los aranceles previos anulados podrían ascender a 120 mil millones de dólares.

Perspectiva global: Trump afirma que esta medida devuelve “certeza” a la economía mundial, a pesar de las críticas legislativas.

Más allá de los números, la geopolítica juega un papel fundamental. Tras los recientes eventos en Venezuela, Trump se refirió directamente a la relación con el gobierno mexicano. El líder estadounidense afirmó que ha sido “muy amigable” con la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque sus declaraciones incluyeron matices críticos sobre la situación interna del país.

Trump señaló que la mandataria mexicana está “muy asustada con los cárteles” y advirtió que “algo se tiene que hacer con México” en materia de seguridad. Aunque aclaró que acciones recientes en el hemisferio no buscaban ser un mensaje directo para Sheinbaum, la presión internacional sobre temas de libertad y democracia también ha llegado desde otros frentes legislativos en Washington.

Así, mientras el T-MEC parece blindado en lo económico, la agenda de seguridad y diplomacia se perfila como el próximo gran reto para la administración de Sheinbaum frente a una Casa Blanca que no duda en usar el poder ejecutivo para redefinir sus fronteras.

