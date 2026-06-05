Los casos de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) continúan aumentando en el país, que ya suma 389 pacientes confirmados, según el corte de este jueves 4 de junio.

El brote fue declarado por el gobierno congolés el 15 de mayo, y desde ese entonces ha habido 63 víctimas mortales.

“Actualmente tenemos 389 casos, con 63 fallecimientos registrados, lo que representa una tasa de letalidad inferior al 17 por ciento”, declaró el ministro de Salud de la RDC, Roger Kamba, en rueda de prensa.

De las tres provincias afectadas en el este congoleño, Ituri se mantiene como el epicentro del brote al concentrar aproximadamente el 95 por ciento de los casos registrados, mientras que Kivu del Norte reporta 19 contagios y Kivu del Sur apenas tres.

No obstante, las zonas sanitarias afectadas por la epidemia ya se elevan a 25, distribuidas en 17 localidades de Ituri, siete en Kivu del Norte y una en Kivu del Sur.

“Los equipos de respuesta continúan sus esfuerzos para romper la cadena de transmisión y limitar el impacto de este brote”, aseguró el ministro, quien destacó que los datos son más fiables gracias al fortalecimiento de las medidas sanitarias sobre el terreno.

El gobierno congoleño difundió estos datos tras anunciar el martes 2 de junio la reapertura del aeropuerto de la capital de Ituri, Bunia, después de cerrarlo hace unas dos semanas por la gravedad de la crisis sanitaria.

El brote se declaró oficialmente el 15 de mayo en Ituri, fronteriza con Sudán del Sur y Uganda, que ha detectado 16 contagios, incluido un fallecido que se considera un caso importado de la RDC.

El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 por ciento y el 50 por ciento y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la salud (OMS).

El virus probablemente comenzó a circular en Ituri unos dos meses antes declararse el brote, según la OMS, que calificó el17 de mayo la epidemia como “emergencia de salud pública de importancia internacional”.

Milenio