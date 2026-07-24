Amenaza contra avión presidencial de Trump activó cambio de aeronave

WASHINGTON.— Una amenaza considerada creíble por agencias de inteligencia estadounidenses obligó al Servicio Secreto a modificar las medidas de seguridad del presidente Donald Trump durante un viaje oficial, luego de que surgieran reportes sobre un posible ataque contra la aeronave en la que viajaría.

De acuerdo con diversos medios internacionales, la alerta señalaba la posibilidad de un ataque con misil contra el avión presidencial, situación que llevó a las autoridades a recomendar que Trump utilizara una aeronave equipada con sistemas de defensa más avanzados.

Los reportes indican que el mandatario dejó de utilizar temporalmente el Boeing 747 que recientemente había sido incorporado a su transporte oficial y abordó el Air Force One tradicional, cuya tecnología incluye contramedidas electrónicas y sistemas diseñados para enfrentar amenazas de este tipo.

Hasta el momento, el gobierno de Estados Unidos no ha informado que se haya producido un ataque ni que algún misil haya sido lanzado contra la aeronave presidencial. La información disponible apunta a que la decisión respondió a una evaluación preventiva derivada de reportes de inteligencia.

Las autoridades tampoco han revelado detalles sobre el origen específico de la amenaza ni sobre las medidas adicionales implementadas para proteger al mandatario.

El incidente ocurre en un contexto de elevada tensión entre Estados Unidos e Irán, mientras continúan las advertencias de organismos de seguridad sobre posibles acciones contra funcionarios estadounidenses.

Aunque la amenaza generó amplia atención en medios y redes sociales, las autoridades han insistido en que las acciones adoptadas fueron de carácter preventivo y que no existe confirmación pública de un intento de ataque durante el vuelo.