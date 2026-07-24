La diputada Yesenia Reyes, secretaria de la Comisión de Desarrollo Rural y Ganadería del Congreso del Estado, participó en la reunión de trabajo con productores de la región noroeste, encabezada por el secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada Muñoz, donde además se realizó la entrega de 60 toneladas de apoyo para fortalecer las actividades del sector agropecuario.

En este encuentro también estuvo presente el diputado Saúl Mireles, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Ganadería del Congreso del Estado, refrendando el compromiso de la Comisión de impulsar acciones que beneficien a las y los productores de Chihuahua.

La diputada Yesenia Reyes destacó la importancia de mantener un trabajo coordinado entre el Congreso del Estado, el Gobierno del Estado y los municipios, con el propósito de atender las necesidades del campo y generar mejores condiciones para quienes dependen de esta actividad.

Asimismo, reconoció y agradeció la visita del secretario Mauro Parada Muñoz, así como el respaldo permanente de la gobernadora Maru Campos hacia los municipios de la región noroeste, al continuar impulsando programas y apoyos que fortalecen al sector agropecuario.

La legisladora también reconoció la presencia de las y los alcaldes del Distrito 01, quienes se sumaron a este esfuerzo conjunto en favor del desarrollo rural y del bienestar de las familias de la región.

Yesenia Reyes reiteró su compromiso de seguir trabajando desde el Congreso del Estado para gestionar acciones que fortalezcan al campo chihuahuense y contribuyan al desarrollo de la región noroeste.