La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo una sentencia condenatoria de 25 años de prisión, dictada en contra de Salvador A. G., y Víctor Hugo R. L., por el delito de homicidio calificado que cometieron a Julio César L. R., el 23 de agosto del año 2024, en Ciudad Juárez.

El Tribunal Oral del Distrito Judicial Bravos, consideró que las pruebas que presentó el agente del Ministerio Público, demostraron la responsabilidad penal de los acusados, en el crimen cometido al interior de un domicilio de la colonia Parajes del Sur.

Por medio de la investigación ministerial a cargo de la Unidad de Delitos Contra la Vida, se logró establecer que dispararon con armas de fuego a la víctima, causándole la muerte.

Los ahora sentenciados fueron detenidos con órdenes de aprehensión cumplimentadas por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, y tras dictarse el fallo condenatorio en su contra, en la audiencia de individualización de sanciones, recibieron pena privativa de la libertad que purgarán en el CERESO número tres.