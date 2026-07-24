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Dan 50 años de cárcel a secuestrador de cuatro personas en la San Antonio

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La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo una sentencia condenatoria de 50 años de prisión, dictada en contra de Víctor Hugo L. C., por el delito de secuestro agravado.

esta representación social presentó pruebas fehacientes para demostrar la participación del ahora sentenciado, en el secuestro de cuatro personas, en hechos registrados el 16 de mayo del 2025, al interior de una vivienda de la colonia San Antonio, en Ciudad Juárez.

Las investigaciones ministeriales pudieron establecer que, a las víctimas las amordazadas y amenazadas con un arma de fuego, para que entregaran dinero en efectivo y un vehículo marca Jeep, modelo 2014, que se encontraban en el inmueble.

Hechos delictivos por los que Víctor Hugo L. C., fue detenido en flagrancia por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que atendieron el reporte generado al número de emergencias 9-1-1.

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Tras dictarse el fallo condenatorio en su contra, recibió la sentencia privativa de la libertad que purgará en el Centro de Reinserción Social número tres.

Con el trabajo realizado por el Ministerio Público de esta representación social, se busca castigar a los agresores, otorgar justicia y tranquilidad a las víctimas.

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