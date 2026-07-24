En el marco del Día Internacional del Autocuidado, la Dirección de Salud Municipal hace un llamado a la ciudadanía para adoptar hábitos saludables que contribuyan a preservar el bienestar físico y mental, destacando que pequeñas acciones diarias pueden generar grandes beneficios para la salud.

El autocuidado consiste en asumir un papel activo en la protección de la propia salud mediante prácticas como mantener una alimentación balanceada, realizar actividad física de manera regular, consumir suficiente agua, dormir las horas necesarias y acudir oportunamente a revisiones médicas.

Estas acciones representan una herramienta fundamental para la prevención de enfermedades, ya que favorecen una mejor calidad de vida y reducen el riesgo de desarrollar padecimientos crónicos.

La directora de Salud Municipal, Daphne Patricia Santana Fernández, señaló que fomentar la cultura del autocuidado permite fortalecer la salud de las familias juarenses desde la prevención.

“El autocuidado comienza con decisiones que tomamos todos los días. Alimentarnos adecuadamente, mantenernos activos, descansar lo suficiente y atender cualquier señal de nuestro cuerpo son acciones sencillas que hacen una gran diferencia en nuestra salud y bienestar”, expresó.

La funcionaria destacó que por instrucción del alcalde Héctor Ortiz Orpinel, la dependencia mantiene de manera permanente acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades, acercando información y servicios a la comunidad para fortalecer una cultura de bienestar.

La Dirección de Salud Municipal reiteró la invitación a la población para incorporar hábitos saludables en su vida cotidiana y recordar que cuidar de la salud es una responsabilidad compartida que inicia con cada persona.