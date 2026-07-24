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Validarán información a través del Padrón Estatal de Proveedores

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La Secretaría de Hacienda y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) firmaron un convenio de coordinación que permitirá consultar y validar información a través del Padrón Estatal de Proveedores, con el propósito de agilizar procesos y fortalecer la transparencia.

Durante el acto protocolario, el secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez, destacó que este acuerdo representa un paso importante para mejorar la colaboración entre instituciones y brindar mejores servicios a la ciudadanía, al reducir trámites repetidos, disminuir errores y generar mayor certeza.

El funcionario señaló que la visión impulsada por la gobernadora Maru Campos es mantener el orden en las finanzas públicas, cuidar los recursos y aprovechar la tecnología para acercar el Gobierno a las personas.

Reiteró que este convenio refrenda el compromiso de ambas instituciones con la transparencia, la eficiencia y la mejora continua del servicio público, lo que contribuye a construir un Chihuahua con más coordinación, mejores servicios y resultados que impacten positivamente en la vida diaria de la ciudadanía.

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