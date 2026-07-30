La Secretaría de Turismo y del Fideicomiso de Promoción Turística ¡ah Chihuahua!, informó que Chihuahua fue nominado como la Región Más Deseada del Mundo (Most Desirable Region Worldwide) en los Wanderlust Reader Travel Awards.

Dichos galardones gozan de gran prestigio y son otorgados anualmente por la revista británica de viajes Wanderlust, publicación es líder en su ramo en el Reino Unido y, que desde 1993, se ha dedicado a promover destinos poco convencionales.

Actualmente se distribuye en Estados Unidos, Canadá y más de 70 países, además de que su sitio web ofrece miles de artículos y recibe más de 12 millones de visitantes al año. También tiene una comunidad superior a los 180 mil seguidores en redes sociales.

La votación está abierta al público en general, por lo que se invita a la ciudadanía a emitir su voto a través del sitio web: https://www.wanderlustmagazine.com/about-us/our-awards/2026-wanderlust-travel-awards/

Para participar, el sistema solicita información básica como nombre, correo electrónico y país de residencia. Los usuarios pueden votar en las distintas categorías; Chihuahua participa en la categoría siete. Una vez concluido el proceso, se efectúan rifas para ganar viajes a diversos destinos del mundo.

Aparte de Chihuahua, otros destinos que destacan entre las nominaciones de este año son San Miguel de Allende, finalista en la categoría Ciudad Más Deseada del Mundo (Most Desirable City Worldwide); Guatemala, nominada en las categorías País Más Deseado (Most Desirable Country) y Destino Emergente.

En años recientes, Chihuahua sobresalió en premios y reconocimientos turísticos de prestigio nacional e internacional, entre ellos los Reader’s Digest Awards, de Estados Unidos; Lo Mejor de México, de la revista México Desconocido; y los Premios Mágicos por Excelencias, de España, por mencionar algunos.

Asimismo, en varias ediciones del Tianguis Turístico de México, gracias a sus atractivos en la materia la entidad suma nueve galardones, que fueron entregados a la delegación estatal, encabezada por el secretario de Turismo, Edibray Gómez Gallegos, y el director general de ¡ah Chihuahua!, Julio Chávez Ventura.

El estado cuenta con siete regiones turísticas que ofrecen una amplia diversidad de ecosistemas, paisajes, experiencias y actividades para todo tipo de visitantes.