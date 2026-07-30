El regidor Miguel Riggs se pronunció sobre las declaraciones de la gobernadora Maru Campos, quien aseguró que “la deuda no es mala” al referirse al financiamiento para el proyecto de la Poniente 5.

Señaló el regidor que el problema no radica en contratar deuda, sino en el destino que se les da a los recursos obtenidos mediante créditos.

“Sí, la deuda no es mala, pero en el caso del Gobierno del Estado hay alrededor de 16 mil millones de pesos contratados a largo plazo que no están aterrizados en ningún lado, no vemos obra pública productiva, infraestructura en salud o educación y en movilidad el transporte público sigue siendo deficiente, ese tipo de créditos o apalancamientos financieros sí son malos porque no se reflejan en beneficios para la ciudadanía”, expresó.

Riggs sostuvo que el endeudamiento estatal no ha tenido un impacto visible en el desarrollo de la entidad, por lo que consideró necesario que exista mayor claridad sobre el uso de esos recursos.

Respecto al crédito solicitado para la construcción de la Poniente 5, el regidor opinó que no debería comprometer recursos de futuras administraciones, al asegurar que el Municipio cuenta con capacidad financiera para ejecutar la obra sin necesidad de recurrir a un nuevo financiamiento.