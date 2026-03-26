jueves, marzo 26, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Vinculan a proceso a sujeto que extorsionó con 7 mil pesos a su víctima
Portada

Vinculan a proceso a sujeto que extorsionó con 7 mil pesos a su víctima

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso de Irving Eduardo D. A., tras acreditar con datos de prueba, su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada, cometido en Ciudad Juárez.

En la continuación de la audiencia inicial, un agente del Ministerio Público de la Unidad de Combate al Delito de Extorsión, expuso los antecedentes de la investigación de los hechos delictivos que se le imputan a Irving Eduardo D. A.,

Trascendiendo, que el 06 de noviembre del año 2025, el imputado recibió la cantidad de 7 mil pesos a cambio de no causarle daño al hijo de la víctima.

Hechos por los que fue detenido el pasado viernes 20 de marzo, en Avenida Tomas Fernández y calle Del Parque de la colonia Los Parques, en donde elementos de la Agencia Estatal de Investigación le cumplimentaron una orden de aprehensión.

banner

Ahora, enfrentará su proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

You Might Also Like

You may also like

Rechaza PRIAN petición de Palma Ontiveros de crear Sala de Justicia Indígena...

Regresa al mapa global la Ciencia Universitaria

Inicia la JMAS interconexión de lineal para llevar más agua a San...

Roban en el Afore: “Tenía 600 mil… y le dieron 80 mil”

Trabajan sin descanso… y les pagan igual”: la denuncia que está indignando...

¿Otro gigante en camino? Nueva grúa aparece junto a Torre Quórum en...