La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso de Irving Eduardo D. A., tras acreditar con datos de prueba, su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada, cometido en Ciudad Juárez.

En la continuación de la audiencia inicial, un agente del Ministerio Público de la Unidad de Combate al Delito de Extorsión, expuso los antecedentes de la investigación de los hechos delictivos que se le imputan a Irving Eduardo D. A.,

Trascendiendo, que el 06 de noviembre del año 2025, el imputado recibió la cantidad de 7 mil pesos a cambio de no causarle daño al hijo de la víctima.

Hechos por los que fue detenido el pasado viernes 20 de marzo, en Avenida Tomas Fernández y calle Del Parque de la colonia Los Parques, en donde elementos de la Agencia Estatal de Investigación le cumplimentaron una orden de aprehensión.

Ahora, enfrentará su proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva.