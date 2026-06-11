La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) oficializó el nombramiento de Gustavo Zabre Ochoa como nuevo director de Educación Media Superior, así como la ratificación de Kamel Athié Flores como rector de la Universidad Tecnológica de Chihuahua (UTCH).

La toma de protesta fue encabezada por el titular de la dependencia, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, quien los exhortó a redoblar esfuerzos y a coordinar acciones estratégicas, que consoliden la mejora continua de la calidad educativa en ambos niveles.

Al asumir, los funcionarios agradecieron la confianza de la gobernadora Maru Campos, y se comprometieron a aportar su experiencia y capacidad para el fortalecimiento institucional, así como para el desarrollo académico de la juventud chihuahuense.

Zabre Ochoa cuenta con trayectoria en la academia como catedrático. Previo a este encargo, se desempeñaba como jefe del Departamento de Vinculación Sectorial y Capacitación para el Trabajo dentro de la propia SEyD.

En el servicio público ha ocupado posiciones como secretario de Seguridad Pública, director de Vialidad y Protección Civil, y director de Prevención Delictiva, entre otras.

En el caso de Athié Flores se encuentra al frente de la Universidad Tecnológica de Chihuahua desde junio de 2022.

En el ámbito estatal ha fungido como secretario de Planeación y secretario de Fomento Social. A nivel federal fue director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y diputado federal en la LXII Legislatura.