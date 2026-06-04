La Síndica Municipal de Ciudad Juárez, Ana Carmen Estrada García, participó en la Tercera Reunión del Consejo Binacional Juárez–El Paso, celebrada en el Centro de Convenciones de El Paso, Texas, encuentro que reunió a autoridades municipales, representantes empresariales y líderes comunitarios de ambos lados de la frontera para impulsar una agenda conjunta de cooperación internacional y desarrollo regional.

En la reunión se presentó y formalizó la Agenda Binacional de Cooperación Internacional y Desarrollo Regional Ciudad Juárez–El Paso, en la que busca fortalecer la coordinación entre ambas ciudades mediante proyectos y acciones compartidas orientadas al crecimiento económico, el bienestar social y el fortalecimiento institucional de la región Paso del Norte.

La agenda de trabajo quedó estructurada en tres grandes ejes. El primero contempla prioridades fundamentales relacionadas con el desarrollo económico y la protección del medio ambiente, áreas estratégicas para impulsar la competitividad y la sustentabilidad de la región fronteriza. El segundo está enfocado en el desarrollo social, incluyendo acciones en resiliencia climática, salud pública, cultura, arte y deporte. Finalmente, el tercer eje aborda temas de gobernanza y servicios, con especial atención en seguridad pública, servicios públicos, protección civil, bienestar animal y desarrollo urbano.

Entre los temas analizados por las autoridades destacaron la movilidad transfronteriza, la coordinación en materia de atención a emergencias y protección civil, el intercambio de experiencias en salud pública, la colaboración educativa, el fortalecimiento de la infraestructura regional y la generación de estrategias para consolidar un ecosistema económico binacional que permita aprovechar las fortalezas de ambas ciudades.

Se formalizó la actualización del acuerdo de Ciudades Hermanas entre Ciudad Juárez y El Paso, documento respaldado por las autoridades diplomáticas de México y Estados Unidos, que busca dar continuidad a los esfuerzos de colaboración institucional y establecer mecanismos permanentes para el desarrollo conjunto de la frontera.

La Síndica Municipal refrenda el compromiso de la Sindicatura de acompañar los espacios de diálogo y coordinación que promueven soluciones compartidas a los desafíos de la región, fortaleciendo la cooperación entre gobiernos locales para generar mejores condiciones de desarrollo, competitividad y calidad de vida para las comunidades fronterizas.