El día de ayer, en las instalaciones de CONALEP Chihuahua Plantel Chihuahua I, se llevó a cabo la firma del Convenio Específico de Colaboración Académica en materia de Prácticas Profesionales y Servicio Social para la carrera de Profesional Técnico en Enfermería General, la cual se aperturará próximamente, así como para la carrera de Optometría, que actualmente se imparte en los planteles Juárez II y Chihuahua I.

Este acuerdo tiene como objetivo fortalecer la formación académica y práctica de las y los estudiantes de las carreras del área de la salud, permitiéndoles desarrollar sus prácticas profesionales y servicio social en espacios reales de atención médica, lo que se traduce en una preparación integral y con impacto directo en la comunidad.

El convenio fue celebrado entre el Instituto Chihuahuense de Salud, representado por José Raúl Terrazas García, Director Administrativo, y por Héctor Armando Rosales Orpinel, Director Médico del organismo, y por CONALEP Chihuahua, representado por Omar Bazán Flores, Director General Estatal.

La firma se realizó en presencia de estudiantes, así como de personal administrativo y docente del Plantel Chihuahua I, uno de los planteles donde se aperturará la carrera de Enfermería General, reafirmando el compromiso de ambas instituciones por impulsar la educación técnica de calidad en el estado.

Omar Bazán Flores destacó que este convenio representa un paso firme para fortalecer la formación de profesionales técnicos en el área de la salud, al brindarles espacios reales de práctica y vinculación con el sector público de salud:

“Nuestro compromiso es que las y los estudiantes de CONALEP Chihuahua cuenten con una preparación sólida, con enfoque práctico y humano. Con este convenio, reforzamos la calidad educativa en carreras estratégicas como Enfermería General y Optometría, que tienen un impacto directo en el bienestar de las familias chihuahuenses”.

Asimismo, subrayó que la apertura de la carrera de Enfermería General responde a la necesidad de formar talento técnico capacitado para atender la demanda del sector salud en el estado, generando mayores oportunidades de desarrollo profesional para las juventudes.

Como parte de la jornada, el Director General Estatal realizó un recorrido por el laboratorio de Optometría del plantel Chihuahua I, donde se les mostró el equipamiento especializado y las prácticas que actualmente realizan las y los estudiantes, destacando la importancia de contar con infraestructura adecuada para la formación técnica de calidad.

Con acciones como esta, CONALEP Chihuahua refrenda su compromiso de seguir impulsando alianzas estratégicas que fortalezcan la educación técnica, amplíen las oportunidades de formación profesional para las y los jóvenes, y contribuyan al desarrollo del sector salud en beneficio de la sociedad chihuahuense.