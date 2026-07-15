El problema del tráfico no son los accidentes, sino la infraestructura asegura especialista

Cada vez que ocurre un choque, un vehículo se descompone o se realizan trabajos de mantenimiento sobre una de las principales avenidas de Ciudad Juárez, el tráfico suele colapsar en cuestión de minutos. Aunque estos incidentes son comunes en cualquier ciudad, en Juárez el problema va más allá del percance aseguró el ingeniero Iván Samaniego, especialista en infraestructura urbana. La infraestructura vial deja muy poco margen para mantener la circulación, afirmó.

@juareznoticias.com ¿De verdad el problema del tráfico en Ciudad Juárez son los accidentes? ♬ sonido original – juareznoticias

Agregó que en gran parte de las avenidas principales no existen carriles laterales, acotamientos o espacios de resguardo donde puedan colocarse los vehículos involucrados en un accidente o aquellos que sufren una falla mecánica. Como resultado, las unidades permanecen sobre los carriles de circulación, reduciendo la capacidad de la vialidad y formando largas filas de automovilistas.

A esta situación se suman las obras de reparación de agua potable, drenaje, pavimentación, alumbrado público o telecomunicaciones. Cuando estos trabajos obligan al cierre de uno o más carriles, las opciones para los conductores se reducen considerablemente, provocando congestionamientos que pueden extenderse por varios kilómetros, comentó.

Mencionó que la diferencia puede observarse en algunas vialidades del suroriente, como la avenida Talamas Camandari, donde fueron construidos cuatro carriles por sentido. Esa configuración permite que, aun cuando un carril quede ocupado por un choque, un vehículo averiado o una obra, todavía permanezcan tres carriles disponibles para la circulación, disminuyendo el impacto sobre el tráfico.

El crecimiento del parque vehicular y la expansión de la ciudad han incrementado la presión sobre avenidas que, en muchos casos, fueron diseñadas con dos o tres carriles por sentido y sin espacios para atender imprevistos. Esto convierte cualquier incidente, incluso uno menor, en un problema que afecta a miles de automovilistas.

Más que responsabilizar únicamente a los conductores, el especialista en movilidad señaló que la infraestructura vial también juega un papel determinante. Una ciudad con avenidas preparadas para absorber accidentes, fallas mecánicas y trabajos de mantenimiento reduce el riesgo de congestionamientos severos, mientras que una infraestructura limitada vuelve vulnerable la circulación diaria.