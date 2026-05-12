El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, informó que gracias al trabajo de inteligencia y seguimiento realizado mediante la Plataforma Centinela, elementos de la Subsecretaría de Estado Mayor lograron el aseguramiento de un vehículo presuntamente relacionado con hechos de homicidio en Ciudad Juárez, así como la detención de un hombre por delitos contra la salud y su probable participación en dichos hechos violentos.

La intervención se realizó el pasado 10 de mayo en el cruce de las calles Francisco Villarreal Torres y Valle del Sol, en el fraccionamiento Valle del Sol, como resultado de investigaciones relacionadas con dos eventos violentos registrados recientemente en la ciudad.

De acuerdo con la información oficial, detectives adscritos a la Dirección General de Investigación Especializada en Delitos Prioritarios, en coordinación con la Dirección de Análisis Táctico de Plataforma Centinela, desarrollaron labores de seguimiento sobre un vehículo presuntamente vinculado con un homicidio ocurrido el 3 de mayo, donde fue localizada una persona sin vida envuelta en una cobija, así como otro hecho registrado el 8 de mayo relacionado con una persona localizada sin vida en vía pública.

Derivado del monitoreo mediante cámaras y herramientas tecnológicas de la Plataforma Centinela, los agentes lograron ubicar una camioneta Ford Expedition modelo 2006, color blanco y sin placas de circulación, cuyas características coincidían plenamente con las del vehículo investigado.

Durante la intervención policial fue detenido Víctor Hugo G. B., alias “Hugo”, presunto integrante de un grupo delictivo con operación en la frontera.

Asimismo, en la inspección preventiva realizada al vehículo fueron localizados 24 envoltorios con una sustancia granulada y cristalina con características propias de la metanfetamina, con un peso aproximado de 28 gramos.

La unidad asegurada corresponde a una Ford Expedition modelo 2006, la cual quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado Zona Norte, junto con el detenido y el narcótico asegurado.

Gilberto Loya destacó que la coordinación entre labores de inteligencia, análisis táctico y tecnología ha permitido fortalecer las investigaciones relacionadas con delitos de alto impacto y continuar debilitando las estructuras criminales que operan en la entidad.