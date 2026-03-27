Se enfría la ciudad pero regresan los fuertes vientos

Este viernes 27 de marzo, los fuertes vientos regresaron a Ciudad Juárez, provocando un descenso notable en la temperatura y la presencia de tolvaneras en distintos puntos de la ciudad.

Tras varios días con registros superiores a los 30 grados centígrados, el clima dio un giro marcado. Para esta jornada, la temperatura máxima se estima entre los 20 y 22 grados, muy por debajo de lo registrado en días recientes, lo que ha generado una sensación térmica aún más fresca debido a las ráfagas de viento.

Las corrientes de aire, en algunos momentos intensas, han levantado polvo y tierra, reduciendo la visibilidad y afectando tanto a automovilistas como a peatones. En zonas del suroriente, se reportaron tolvaneras que complicaron la circulación y generaron molestias entre los habitantes.

Autoridades recomiendan extremar precauciones, evitar actividades al aire libre en momentos de mayor intensidad del viento, asegurar objetos sueltos y manejar con cuidado ante posibles reducciones de visibilidad.

Este cambio brusco en las condiciones climáticas es característico de la temporada en la región fronteriza, donde los contrastes entre días calurosos y jornadas ventosas continúan marcando el ambiente.