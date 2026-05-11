La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), en coordinación con el Gobierno Municipal y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), trabaja de manera conjunta en acuerdos y lineamientos para impulsar el desarrollo ordenado y sustentable de nuevos fraccionamientos en la ciudad, con especial énfasis en el fortalecimiento de áreas verdes mediante el uso de agua tratada.

Durante una reunión encabezada por el Director Ejecutivo de la JMAS, Marco Licón; el superintendente de la CFE, Adrián Humberto Carrillo; y el coordinador de Gabinete del Municipio, Enrique Licón, se establecieron acuerdos con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI).

Entre los principales acuerdos alcanzados destaca la simplificación del proceso de entrega-recepción de los nuevos desarrollos habitacionales al Municipio, así como la implementación de infraestructura para el aprovechamiento de agua tratada destinada al riego de parques y áreas verdes.

Dentro de los lineamientos establecidos se contempla la instalación de infraestructura de línea morada, conexiones de cisternas para almacenamiento de agua tratada y el equipamiento necesario para el riego de parques y espacios públicos en los nuevos fraccionamientos.

El Director Ejecutivo de la JMAS, Marco Licón, informó que actualmente en la ciudad se reutilizan alrededor de 6 millones de metros cúbicos de agua residual tratada, lo que permite beneficiar el riego de 864 parques, áreas verdes de 189 fraccionamientos y cerca de 2 millones 892 mil metros cuadrados de espacios públicos.

“Con el uso de agua tratada logramos ahorrar agua potable y fortalecer el cuidado de las áreas verdes de la ciudad. Por ello, es importante continuar trabajando para que los nuevos desarrollos habitacionales tengan acceso a este recurso, ya sea mediante la línea morada o el suministro a través de pipas”, destacó Licón.

En la reunión también participaron autoridades municipales como Claudia Verónica Morales, directora de Desarrollo Urbano Municipal; César Tapia, director de Servicios Públicos Municipales; Hugo Vallejo, director de Desarrollo Social; y Daniel Iván Zamarrón, director de Parques y Jardines del Municipio.

Por parte de la JMAS estuvieron presentes el director Comercial, Mauricio Meléndez; el director Técnico, Manuel Herrera; el director de Obras, César Triana; y el director Financiero, Alberto Paredes.

Con estas acciones interinstitucionales, las autoridades buscan promover un crecimiento urbano más sustentable, eficiente y comprometido con el cuidado del agua y el desarrollo de espacios públicos para las familias juarenses.