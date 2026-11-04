La Comisión de Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario del Congreso del Estado de Guanajuato aprobó el dictamen de reforma a la Ley Ganadera estatal, mismo que da facultades de los ayuntamientos para realizar labores de inspección y verificación sanitaria en rastros.

Con la modificación, las administraciones municipales podrán realizar revisiones periódicas, a través de las dependencias correspondientes, en rastros y centros dedicados al sacrificio, procesamiento, almacenamiento y comercialización de productos y subproductos de origen animal, así como en las unidades vehiculares donde los trasladan.

La diputada Rocío Cervantes Barba explicó que la iniciativa busca atender la problemática derivada de la inadecuada manipulación de productos cárnicos durante el transporte, con el fin de evitar la contaminación de alimentos y prevenir la proliferación de contaminantes que pongan en riesgo la salud pública.

En la misma sesión, el órgano colegiado aprobó por mayoría de votos realizar la petición a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) para que informen el estado epidemiológico sobre el gusano barrenador del ganado y refuercen los esquemas de vigilancia epidemiológica.

El diputado Roberto Carlos Terán Ramos y la legisladora Rocío Cervantes Barba señalaron que la falta de información oficial por parte de las autoridades sanitarias federales dificulta la evaluación de los avances para la contención de la plaga en el estado. Durante su participación, la diputada Plácida Calzada Velázquez reconoció la existencia de estrategias nacionales de prevención y subrayó la importancia de consolidar la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.

Publimetro