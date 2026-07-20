El Gobierno Municipal mantiene una coordinación permanente con el sector empresarial para fortalecer la atracción de inversiones y consolidar a Ciudad Juárez como uno de los principales destinos para el desarrollo de la industria manufacturera, señaló el Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel.

Durante la conferencia de prensa semanal, el alcalde destacó que la administración trabaja de manera cercana con Index Juárez para promover las ventajas competitivas de la ciudad y respaldar a uno de los sectores económicos más importantes de la frontera.

Indicó que, si bien existen circunstancias externas que influyen en el comportamiento de la industria, el Municipio permanece atento para brindar el apoyo necesario a las empresas y contribuir a mantener un entorno favorable para la inversión.

“Ha habido ciertas circunstancias que no dependen directamente del Gobierno Municipal, sino que son externas, pero estamos muy atentos siempre para poder brindar el apoyo que se requiera a este sector tan importante para la ciudad”, expresó.

El Presidente Municipal comentó que uno de los objetivos es continuar difundiendo las fortalezas de Ciudad Juárez, entre ellas su ubicación estratégica, la experiencia de su capital humano y la infraestructura industrial que la han convertido en un referente nacional en manufactura de exportación.

Esta estrategia se suma a las acciones que el Gobierno Municipal ha impulsado para fortalecer el desarrollo económico de la ciudad. Entre ellas destacan las rondas de proveeduría organizadas por la Dirección General de Desarrollo Económico, mediante las cuales se concretaron 25 contratos entre empresas locales y la industria maquiladora por un monto aproximado de 1.7 millones de dólares, además de la realización de una Feria del Empleo en coordinación con Index, donde se ofertaron más de dos mil vacantes y participaron alrededor de cinco mil personas.

El Municipio también ha promovido herramientas para fortalecer la atracción de inversiones, como el libro “Invierta Juárez”, elaborado en coordinación con Index Juárez para difundir a nivel internacional las ventajas competitivas de la ciudad, su talento humano y el liderazgo que mantiene en la industria manufacturera.