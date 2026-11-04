Entre aplausos, abrazos y emociones compartidas con sus familias, las Águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) rindieron homenaje a sus jugadores seniors durante el último partido de la temporada regular 2026, en una ceremonia que reconoció la trayectoria, el compromiso y los años de entrega de quienes concluyen su etapa de elegibilidad con el conjunto universitario.

La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Dirección de Deportes, Actividades Físicas y Recreativas, organizó el acto en el Estadio Olímpico Universitario, previo al encuentro ante los Potros del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), compromiso en el que las Águilas consiguieron una victoria de 30-3 y conservaron su paso perfecto en la campaña, con récord de 8-0.

La ceremonia incluyó la entrega de reconocimientos a integrantes de la generación 2025 donde José Alejandro Limón Contreras, Erick Eduardo López Lechuga y Kevin José Aguilar Madrid recibieron un cuadro conmemorativo con el jersey y el número que portaron durante su participación con las Águilas UACh, como testimonio de su paso por el fútbol americano universitario.

La entrega estuvo encabezada por el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Luis Alfonso Rivera Campos; el director de Deportes, Óscar Erives Hernández; la titular de Equipos Representativos de la UACh, Gabriela Domínguez Domínguez y el entrenador en jefe de las Águilas, Federico Landeros Rodríguez.

Además, once jugadores desfilaron ante sus compañeros, familiares y aficionados, acompañados por sus seres queridos, en un reconocimiento público a su recorrido con los colores de la UACh. Cada paso representó años de entrenamientos, competencias, sacrificios y experiencias que marcaron su formación dentro y fuera del emparrillado.