Con trabajo permanente de investigación y persecución de los delitos, así como el combate a la impunidad, la Agencia Estatal de Investigación, en la zona norte, obtuvo durante el pasado mes de octubre importantes resultados en materia de seguridad.

En ese periodo se logró el aseguramiento de 69.125 kilogramos de distintas drogas, de los cuales, 60.184 kilogramos corresponden a mariguana, 5.870 kilogramos de fentanilo, 1.639 kilogramos de cocaína y 1.372 kilogramos de cristal.

Además, se aseguraron 16 armas de fuego, 14 cortas y 02 largas, 15 cargadores y 106 cartuchos útiles de diversos calibres.

El trabajo conjunto con el Ministerio Público, permitió cumplimentar 437 órdenes de aprehensión, mientras que 111 personas fueron detenidas en flagrancia.

En total se implementaron 141 operativos de investigación y se ejecutaron 74 órdenes de cateo.

Finalmente, las acciones de búsqueda permitieron localizar a 54 personas que contaban con reporte de ausencia.

Con resultados como estos, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de implementar acciones para salvaguardar y proteger a la ciudadanía.