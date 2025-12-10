El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Salud que establece la prohibición total de vapeadores y cigarrillos electrónicos en México, además de imponer penas de uno a ocho años de prisión para quienes fabriquen, distribuyan, comercialicen, importen o exporten estos dispositivos.

La propuesta fue avalada con 324 votos a favor, 129 en contra y cero abstenciones, y busca —de acuerdo con sus promoventes— proteger a niñas, niños y adolescentes ante la exposición a dispositivos con potencial adictivo que hoy son ampliamente accesibles en el mercado.

El dictamen aprobado reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley General de Salud para prohibir completamente toda la cadena de producción y uso de los vapeadores en el país. Legisladores a favor de la iniciativa argumentaron que estos dispositivos representan riesgos comprobados para la salud y que su creciente popularidad entre menores de edad exige medidas más estrictas.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Irais Reyes, presentó una moción suspensiva y acusó que la reforma podría sentar un precedente “regresivo”, al convertir a México en “el primer país del mundo en encarcelar a alguien por participar en cualquier etapa de la cadena de vapeadores”.

Reyes señaló que la medida atenta contra las libertades individuales:

“Dijeron prohibido prohibir; hoy prohíben y encarcelan. Dijeron que ampliarían libertades, hoy vienen a criminalizarlas. No estamos sólo discutiendo vapeadores, estamos discutiendo la libertad personal y el derecho de la ciudadanía adulta a decidir sin que el Estado la trate como incapaz”.

La legisladora emecista advirtió que la prohibición podría fortalecer al mercado ilegal y beneficiar al crimen organizado:

“Más prohibición es igual a más mercado negro y más dinero para los cárteles. Esto es un regalo envuelto para el crimen organizado. Feliz Navidad al crimen organizado de parte del régimen. Ahí les va su aguinaldo”.

Con la aprobación en Diputados, la reforma continuará su proceso legislativo en el Senado de la República.

